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29.10.19 10:28

Ипотека в 2% и привлечение студотрядов в ДФО решат демографическую проблему

© РИА Новости. Александр Кондратюк
29 октября. Interfax-Russia.ru - Последние меры правительства по разработке льготной ипотеки в 2% и поручение президента по поддержке студотрядов формирует стимул для переезда на Дальний Восток, считает заместитель председателя правления организации "Российские студенческие отряды" Екатерина Красикова.

"Сейчас для молодых людей появился еще один мощный стимул переехать на Дальний Восток - это ипотека под 2%. Думаю, что в совокупности с поручением о привлечении студенческих строительных отрядов это даст значительный приток молодежи на Дальний Восток", - сообщила Красикова агентству "Интерфакс - Дальний Восток".

По ее мнению, поручение президента позволит вывести работу студотрядов на новый уровень: обеспечить участие большего числа молодых людей на новых стройках и масштабных проектах региона.

"Еще больше студентов смогут увидеть Дальний Восток своими глазами и понять, что это не просто край географии, а красивейшая природа и современные города. Опыт организации всероссийских студенческих строек показал, что ребята приезжают поработать на лето, а остаются потом навсегда. Кто-то поступает в магистратуру, кому-то делают перспективные предложения по работе, кто-то создает семьи, а кто-то совмещает все эти пункты", - отметила Красикова.

Студенческие отряды активно задействованы на строительстве космодрома "Восточный", трубопровода "Сила Сибири" и иных крупных объектах. Это традиция, поддержка которой будет иметь эффект в виде роста кадрового потока на предприятия ДФО, считает куратор студотрядов.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству совместно властями регионов Дальнего Востока при участии молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" определить перечень объектов, которые нужно построить на территории Дальневосточного федерального округа, и в смету строительства которых заложат средства на ежегодное привлечение студенческих отрядов.

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