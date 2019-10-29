Сеансы виртуальной реальности организованы в домах престарелых Иркутской области

29.10.19 10:24

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

29 октября. Interfax-Russia.ru - Сеансы терапии с помощью VR-технологий (виртуальная реальность) начали проводить в учреждениях социального обслуживания населения Иркутской области, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Использование технологии "виртуальная реальность" позволяет создать иллюзию реального присутствия и участия в фильме, что благотворно влияет на эмоциональное и психологическое состояние пожилых людей", - говорится в сообщении.

К просмотру предлагаются виртуальные сюжеты на такие темы, как города и заповедники России, прогулки по лесу, экскурсии в музеи различных стран, полет в космос, зоопарки мира, путешествие по морю, пляжи разных стран, полет на воздушном шаре, экскурсии по водопадам мира.

По данным пресс-службы, после сеанса виртуальной реальности у пенсионеров отмечается улучшение настроения, на непродолжительное время - нормализация артериального давления. Исчезают бессонница, головные боли и боли в сердце.

В сообщении уточняется, что с августа текущего года сеансы виртуальной терапии проводятся в Ново-Ленинском доме-интернате для престарелых и инвалидов, с октября - в Марковском геронтологическом центре.