Осужденный за взятку Астахов ушел с поста главы Южного управленческого округа

29.10.19 10:35

© РИА Новости. Евгений Одиноков

29 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что осужденный за получение взятки бывший глава Каменска-Уральского Михаил Астахов решил уволиться с должности главы Южного управленческого округа, сейчас ему ищут замену.

"Астахов написал заявление по собственному желанию. Естественно, мы начали подбор (кандидатур - ИФ). Не скрою, мы уже работали на эту тему. В ближайшее время обязательно человек займет должность управляющего Южным управленческим округом", - сказал Куйвашев, отвечая на вопросы журналистов в Екатеринбурге во вторник.

Как сообщалось, в июле Астахов был признан виновным по ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки), ему назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима и штрафа в размере около 12 млн рублей, что соответствует двукратной сумме взятки.

В конце октября Свердловский областной суд смягчил экс-мэру приговор до шести лет условно с испытательным сроком пять лет.

На момент возбуждения уголовного дела Астахов занимал должность управляющего администрацией Южного управленческого округа Свердловской области. Он был задержан в мае 2018 года и по решению суда взят под домашний арест.

Согласно данным, опубликованным на сайте Южного управленческого округа, данное административное формирование было образовано в 1997 году. Центром округа является город Каменск-Уральский. В состав округа входят 14 муниципалитетов.