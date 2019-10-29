Губернатор Воробьев представил нового главу минэнерго Подмосковья

29.10.19 10:40

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

29 октября. Interfax-Russia.ru - Бывший гендиректор подмосковного ГУПа "Коммунальные системы Московской области" Александр Самарин возглавил министерство энергетики Московской области.

"Министром энергетики Московской области назначен Самарин Александр Юрьевич. (...) Он хорошо знает и глав территорий, и проблематику в системе энергетики", - сказал губернатор области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

Губернатор добавил, что последние четыре года Самарин работал на должности генерального директора ГУП МО "Коммунальные системы Московской области".

Ранее должность министра энергетики региона занимал Леонид Неганов, в сентябре стало известно об его отставке. После ухода Неганова обязанности главы ведомства исполнял его первый заместитель - Виталий Носов.