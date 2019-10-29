Дефицит бюджета Тюменской области в 2020г составит до 26% от расходов

29.10.19 10:55

© РИА Новости. Максим Богодвид

29 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство Тюменской области направило в облдуму проект бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Согласно опубликованным на сайте облдумы материалам, доходы бюджета в 2020 году составят 162,018 млрд рублей, расходы - 219,299 млрд рублей, дефицит - 57,281 млрд рублей, или 26% от расходов.

Доходы областного бюджета на 2021 год запланированы в размере 170,372 млрд рублей, расходы - 195,587 млрд рублей. Доходы на 2022 год - 178,968 млрд рублей, расходы - 190,108 млрд рублей.

Сообщается, что для покрытия дефицита Тюменская область допускает привлечение заимствований путем выпуска в 2021 году облигаций на 23 млрд рублей, в 2022 году - на 11,8 млрд рублей. Заимствования планируется осуществлять с учетом фактического исполнения и реальной потребности бюджета, подчеркивается в документе.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Тюменской области на 2019 год с учетом внесенных изменений утверждены в сумме 201 млрд 432,345 млн рублей, расходы - 213 млрд 386,726 млн рублей, дефицит - 11 млрд 954,381 млн рублей, или 5,6% от расходов.