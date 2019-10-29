Мошенники, присвоившие 15 квартир по поддельным завещаниям, задержаны в Москве

29.10.19 11:14

© РИА Новости. Илья Питалев

29 октября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Московского уголовного розыска задержали группу мошенников, которые за более чем 10 лет присвоили 15 квартир умерших людей по поддельным завещаниям, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Полицейскими и сотрудниками Росгвардии были задержаны восемь подозреваемых. В ходе 17 обысков, проведенных в местах проживания фигурантов, а также в нотариальных конторах и архивах, изъяты денежные средства в размере более 2,5 млн рублей, 30 мобильных телефонов, компьютеры, а также документы, реестровые книги и наследственные дела, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительно установлены 15 квартир, которые стали объектами криминальных сделок.", - сообщила Волк.

Представитель ведомства отметила, что в ходе расследования установлена мошенническая схема, в соответствии с которой в архивы реестровых книг вносились фиктивные данные о завещаниях. В дальнейшем квартиры проходили через несколько этапов перепродажи между сообщниками преступной группы и в итоге оказывались во владении у добросовестных собственников.

По имеющийся у правоохранительных органов информации, в преступную деятельность могли быть вовлечены нотариус и его помощники. "В настоящее время следствием устанавливается законность вывоза и хранения нотариальных архивов в загородном частном доме одного из должностных лиц", - подчеркнула представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В настоящее время пятерым задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечение в виде заключения под стражу.