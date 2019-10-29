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29.10.19 11:24

GW начала выпуск третьей модели внедорожников Haval на заводе под Тулой

Фото пресс-службы губернатора Тульской области
29 октября. Interfax-Russia.ru - Китайский автопроизводитель Great Wall начал выпуск внедорожников Haval H9 на заводе в Тульской области, сообщила пресс-служба компании.

"Серийной сборке внедорожников (модели H9) уже дан старт. В ближайшее время можно ожидать появления автомобилей Haval H9 российской сборки в официальных дилерских центрах", - сообщила пресс-служба компании.

Пятидверный рамный внедорожник в исполнении с бензиновым (245 л.с.) или дизельным (190 л.с.) двигателем оснащен интеллектуальной системой адаптации к дорожным условиям с шестью режимами автоматического контроля тяги и торможения.

Как сообщал ранее гендиректор компании-дистрибьютора Haval в РФ (ООО "Хавейл Мотор Рус") Чэн Сяогуан, на российском рынке до конца 2019 г. планируется реализовать около 12 тыс. машин, план продаж на 2020 г. год - 25 тыс. автомобилей. Планы производства автомобилей на заводе в Тульской области на 2019 и 2020 гг. - 3 тыс. шт. и около 20 тыс. шт. соответственно.

Исполнительный директор ООО "Хавейл Мотор Рус" Жером Сего заявлял журналистам, что к 2025 году GW планирует продавать на российском рынке более 100 тыс. автомобилей Haval ежегодно. "Доля рынка у нас должна быть не менее 5%. Это то, как компания видит свою стратегию. Стратегия намечена до 2025 года. Возможно, мы к этому придем в 2026-2027 гг. Но цель у нас - сделать за пять лет то, что сделали корейцы (Huyndai и KIA - ИФ) за 15-20 лет", - отметил он.

Автомобили Haval в РФ сейчас продаются у 72 дилеров. Компания планирует увеличить число партнеров до 100 в 2020 г.

Great Wall ввела в эксплуатацию автозавод Haval на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области 5 июня. Помимо запущенной в производство модели H9 предприятие выпускает кроссовер F7 и купе-кроссовер F7x.

Инвестиции в первую очередь завода составили более $500 млн. В будущем Great Wall инвестирует в новый завод еще до 27 млрд рублей. Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства.

Российская "дочка" Great Wall - ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" -подписала меморандум о заключении специнвестконтракта с Минпромторгом РФ. Соглашение предполагает локализацию производства двигателей внутреннего сгорания, компонентов шасси, элементов интерьера и экстерьера. Заявленный объем инвестиций в этот проект - более 42 млрд руб.

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