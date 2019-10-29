Тамбовская область за 9 месяцев увеличила ввод жилья на четверть

29.10.19 11:29

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

29 октября. Interfax-Russia.ru - Тамбовская область в январе-сентябре 2019 года ввела 475,6 тыс. кв. метров жилья, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на Тамбовстат.

За отчетный период было введено 3 тыс. 111 квартир.

За девять месяцев текущего года в регионе выполнено строительных работ на 20,8 млрд рублей (рост на 15%).

Как сообщалось, по прогнозам региональных властей, рост объемов вводимого жилья в Тамбовской области в 2019 году должен составить 8,5%, всего планируется построить 932 тыс. кв. метров жилья.

При этом на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства при комплексном освоении территорий в рамках проекта "Жилье" в 2019 году планируется направить 918,7 млн рублей, в том числе более 750 млн рублей - из федерального бюджета.