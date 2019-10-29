В Удмуртии предложили штрафовать родителей, чьи дети курят и пьют

29.10.19 11:32

© РИА Новости. Антон Денисов

29 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Госсовета Удмуртии приняли решение выйти в Госдуму с законодательной инициативой о наложении штрафа на родителей, чьи несовершеннолетние дети уличены в употреблении алкоголя и курении, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" с заседания сессии во вторник.

"Законопроектом предлагается установить административную ответственность за употребление несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, а также за потребление несовершеннолетним в возрасте до 16 лет табака", - сказала в своем выступлении зампредседателя Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова.

Она уточнила журналистам, что первоначально после обращений граждан планировалось выйти с данной законодательной инициативой только в отношении родителей, дети которых курят.

"Наша законодательная инициатива была направлена на экспертизу в совет законодателей, в Госдуму России, где мы получили поддержку этой инициативы, и они нам порекомендовали кроме табакокурения включить туда алкоголь и энергетические напитки, что мы и сделали", - сказала она.

Михайлова добавила, что инициатива предполагает штрафовать родителей или других законных представителей несовершеннолетних на суммы в размере от 2 до 3 тыс. рублей. "Мы посмотрели общую практику по административным правонарушениям и решили остановиться на этих цифрах", - отметила она.

Михайлова выразила уверенность, что принятие такого закона поможет оградить детей от вредных привычек. "Но как я всегда говорю: одним запретом ничего не решить. Параллельно нужна просветительская работа как для родителей, так и для детей. Надеюсь, когда мы сегодня говорим о вопросах демографии и повышения значимости семьи, может быть, эта инициатива позволит родителям быть ближе к своим детям, быть более неравнодушными", - добавила она.

"Я думаю, что принятие закона позволит поднять ответственность за поступки своих детей", - подчеркнула Михайлова.