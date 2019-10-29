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29.10.19 11:35
Шесть тыс. человек и 11 соцобъектов остаются без света в Новгородской области
По состоянию на 7.00 мск 29 октября, нарушено электроснабжение на территории 19 муниципальных районов. Без электроснабжения остается 272 населенных пункта с населением 6 тыс. человек, отключено 11 социально значимых объекта (в том числе детские сады, котельная, говорится в сообщении.
К ликвидации последствий непогоды привлечено более 500 человек и 130 единиц техники.
В пресс-службе добавили, что за сутки восстановлено электроснабжение в 67 населенных пунктах с населением 5,9 тыс. человек, подключено 18 школ, 12 детских садов, восемь котельных.
По данным МЧС, 27 октября из-за сильного ветра в Новгородской области было нарушено энергоснабжение 15,8 тыс. человек.
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