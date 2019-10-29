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29.10.19 11:45

Турпроект Тамбовской области признан лучшим маршрутом на производство в РФ

Фото с сайта администрации Тамбовской области
29 октября. Interfax-Russia.ru - Новый туристический маршрут, разработанный в Тамбовской области, получил Гран-при Всероссийской туристской премии "Маршрут года-2019", сообщает пресс-служба обладминистрации во вторник.

Речь идет о проекте "Химия - страна чудес" одного из ведущих предприятий региона ПАО "Пигмент". Премия учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. Победителей назвали накануне на торжественной церемонии в Ижевске. Тамбовский проект взял Гран-при в номинации "Лучший маршрут на действующее производство".

Маршрут "Химия - страна чудес" - это экскурсия по информационно-выставочному центру предприятия. Выставочное пространство включает в себя как экспозиционный зал истории и современных достижений компании, так и технологичные, интерактивные зоны. Экспозиция оснащена современным мультимедийным оборудованием, с помощью которого каждый посетитель может провести опыты или оказаться на производстве и проследить всю цепочку работы предприятия.

Маршрут "Химия страна чудес" разработан под разные возрастные группы. Так, за прошлую неделю центр принял около 200 учащихся. А всего в этом году его посетило боле 2 тыс. человек: это не только школьники и студенты, но и деловые туристы из 15 стран мира.

По мнению губернатора области Александра Никитина, промышленный туризм является перспективным направлением, которое позволяет решать сразу несколько важных задач. Это продвижение местной продукции, развитие деловых контактов, профориентация и всестороннее развитие школьников, и увеличение туристического потока.

В Тамбовской области есть положительная практика в развитии промышленного туризма. Туристы ездят на завод неваляшек в Котовск, на сыродельный завод в Бондарский район, в Музей шоколада.

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