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29.10.19 11:55

Московский праздник выпускников в 2020 году впервые пройдет в Лужниках

© РИА Новости. Владимир Сергеев
29 октября. Interfax-Russia.ru - Праздничные мероприятия, посвященные завершению 2019/2020 учебного года, пройдут 23-24 июня и закончатся не позднее 6:00, соответствующее решение принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы, утвержден состав оргкомитета по подготовке и проведению выпускных вечеров и городского праздника выпускников. Его возглавила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Традиционный городской праздник выпускников, на который приглашаются выпускники всех московских школ, впервые пройдет на территории олимпийского комплекса "Лужники", - сказал собеседник агентства.

В предыдущие годы общегородской праздник выпускников проводился в парке Горького, напомнили в мэрии.

В 2019 году в выпускных вечерах приняли участие 55,3 тыс. человек, свыше 22 тыс. из них посетили праздник в парке Горького.

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