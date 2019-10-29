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29.10.19 11:55
Московский праздник выпускников в 2020 году впервые пройдет в Лужниках
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы, утвержден состав оргкомитета по подготовке и проведению выпускных вечеров и городского праздника выпускников. Его возглавила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Традиционный городской праздник выпускников, на который приглашаются выпускники всех московских школ, впервые пройдет на территории олимпийского комплекса "Лужники", - сказал собеседник агентства.
В предыдущие годы общегородской праздник выпускников проводился в парке Горького, напомнили в мэрии.
В 2019 году в выпускных вечерах приняли участие 55,3 тыс. человек, свыше 22 тыс. из них посетили праздник в парке Горького.
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