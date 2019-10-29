Корабельные истребители СФ возвращаются на базу после тренировок в Крыму

29.10.19 12:14

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

29 октября. Interfax-Russia.ru - Летчики корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ возвращаются из Крыма в Североморск после полетов с тренировочной палубы авианосца, сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"Летчики отдельного корабельного истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота завершили тренировочный процесс на аэродроме Саки в Крыму. В течение всего октября они отрабатывали навыки посадки на авиационном наземном испытательном тренировочном комплексе (НИТКА)", - заявил Серга.

НИТКА - специальный наземный учебно-тренировочный комплекс для отработки взлёта и посадки истребителей на авианосец. Комплекс имитирует палубу авианосца, совпадающую по габаритам с палубой тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в настоящее время проходит ремонт и модернизацию - ожидается, что в состав ВМФ РФ он вернется не раньше 2021 года.

По словам начальника пресс-службы Северного флота, из Мурманской области в Крым прибыли 17 летчиков-истребителей, три самолета МиГ-29К и два МиГ-29КУБ (учебно-боевых, т.е. с двойным управлением - "ИФ").

"Они отработали более 10 летных смен, выполнив более 250 проходов на малой высоте над тренажёром, около 100 касаний условной палубы, а также посадки с зацепом. В результате тренировок допуск к полётам на авианосец получили несколько наиболее подготовленных палубных летчиков, а командир полка успешно выполнил программу подготовки и сдал зачеты на летчика-инструктора", - сказал Серга.

Он отметил, что после завершения программы тренировок летчики палубной авиации на этой неделе перебазируют самолеты МиГ-29К/КУБ на аэродром Североморск-3 на Кольском полуострове.