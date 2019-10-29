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29.10.19 12:24
Глава "Ногинского хлебокомбината" задержан по делу о невыплате зарплат
Отделом СК по Ногинску по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы свыше трех месяцев работникам ОАО "Ногинский хлебокомбинат" (ч.3 ст. 145.1 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ), сказала Врадий во вторник "Интерфаксу".
Она отметила, что по подозрению в совершении указанных преступлений задержан председатель совета директоров хлебокомбината. Его имени Врадий не назвала.
Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет об Андрее Игнатове.
"К настоящему времени следователями допрошены свыше 60 работников предприятия, в том числе генеральный директор и бухгалтер. Изъята необходимая финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация с целью дальнейшего назначения экономической и бухгалтерской экспертиз", - сказала представитель следствия.
В середине октября прокуратура региона сообщила о проверке соблюдения трудового законодательства руководством ОАО "Ногинский хлебокомбинат".
"Прокуратура Московской области организовала проверку информации, прозвучавшей в эфире одного из федеральных телеканалов, о нарушении трудового законодательства в Богородском городском округе", - сообщили в надзорном ведомстве.
Из сюжета следовало, что перед работниками ОАО "Ногинский хлебокомбинат" образовалась крупная задолженность по оплате труда. Также сообщалось об иных нарушениях трудовых прав граждан.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ОАО "Ногинский хлебокомбинат" был зарегистрирован в 1994 году. Выручка от продажи в 2018 году превысила 1,3 млрд рублей, а чистая прибыль составила 174,4 млн рублей.
В состав совета директоров входит пять человек, в том числе Игнатов.
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