Система куплена: Сербия ожидает поставку из России ЗРПК "Панцирь-С"
  
Остались под арестом: суд оказался освободить фигурантов дела о прорыве дамб в Красноярском крае
   
Не выдержали нервы: солдат-срочник открыл огонь по своим сослуживцам в Забайкалье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
29.10.19 12:24

Глава "Ногинского хлебокомбината" задержан по делу о невыплате зарплат

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
29 октября. Interfax-Russia.ru - Подмосковные следователи задержали председателя совета директоров "Ногинского хлебокомбината" в рамках дела о невыплате зарплаты работникам и преднамеренном банкротстве, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

Отделом СК по Ногинску по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы свыше трех месяцев работникам ОАО "Ногинский хлебокомбинат" (ч.3 ст. 145.1 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ), сказала Врадий во вторник "Интерфаксу".

Она отметила, что по подозрению в совершении указанных преступлений задержан председатель совета директоров хлебокомбината. Его имени Врадий не назвала.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет об Андрее Игнатове.

"К настоящему времени следователями допрошены свыше 60 работников предприятия, в том числе генеральный директор и бухгалтер. Изъята необходимая финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация с целью дальнейшего назначения экономической и бухгалтерской экспертиз", - сказала представитель следствия.

В середине октября прокуратура региона сообщила о проверке соблюдения трудового законодательства руководством ОАО "Ногинский хлебокомбинат".

"Прокуратура Московской области организовала проверку информации, прозвучавшей в эфире одного из федеральных телеканалов, о нарушении трудового законодательства в Богородском городском округе", - сообщили в надзорном ведомстве.

Из сюжета следовало, что перед работниками ОАО "Ногинский хлебокомбинат" образовалась крупная задолженность по оплате труда. Также сообщалось об иных нарушениях трудовых прав граждан.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ОАО "Ногинский хлебокомбинат" был зарегистрирован в 1994 году. Выручка от продажи в 2018 году превысила 1,3 млрд рублей, а чистая прибыль составила 174,4 млн рублей.

В состав совета директоров входит пять человек, в том числе Игнатов.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.10.19 16:12
СК объявил в международный розыск фигуранта "дела 27 июля" Губайдулина
.
  29.10.19 15:59
Путин: интересы Отечества Примаков ставил превыше всего
.
  29.10.19 15:08
Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста до середины января для Калви и Дельпаля
.
  29.10.19 12:16
Акция "Возвращение имен" проходит у Соловецкого камня в Москве
.
  29.10.19 11:55
Московский праздник выпускников в 2020 году впервые пройдет в Лужниках
.
  29.10.19 11:41
Первый жилой дом на новой набережной Марка Шагала в Москве готов к заселению
.
  29.10.19 11:14
Мошенники, присвоившие 15 квартир по поддельным завещаниям, задержаны в Москве
.
  28.10.19 15:15
Студенты разработают проект реставрации здания комбината газеты "Правда"
.
  28.10.19 14:29
Гидрометцентр советует москвичам "переобуть" автомобили
.
  28.10.19 13:19
Бывший офис "Росэнергобанка" в Москве выставлен на торги за 1 млрд рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket