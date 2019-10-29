Театр комедии имени Акимова отмечает 90-летний юбилей

29.10.19 12:32

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников

29 октября. Interfax-Russia.ru - Петербургский театр комедии имени Акимова отмечает во вторник 90-летний юбилей.

"На самом деле, это не совсем правильно, праздновать 90 лет. Театр открылся в 1904 году, и в день открытия в Театральной зале над магазином состоялась премьера спектакля "Гамлет". То есть театральная площадка стала функционировать в этот момент, но в 1929 году нам был пристроен статус государственного театра, и с этого момента идет отсчет", - рассказала "Интерфаксу" художественный руководитель театра Татьяна Казакова.

По ее словам, к юбилею театр сделал вечер для своих сотрудников.

"В декабре выходит спектакль по пьесе Тупикиной. В ноябре начинает работать Павел Сафонов, он поставит "Женитьбу Фигаро", в главной роли будет Евгений Стычкин. Затем мы будем ставить спектакль-водевиль или мюзикл "Лев Горыч Синичкин", это спектакль из прославленного репертуара Акимова. Плюс будет спектакль "Оле-Лукойе", поскольку мы серьезно относимся к детским спектаклям, это наши будущие зрители", - отметила худрук.

Санкт-Петербургский академический театр Комедии им. Н.П. Акимова ведёт свою историю с 29 октября 1929 года - именно в этот день он получил статус государственного учреждения.

В знаменитом здании купцов Елисеевых театры располагались практически со времени его открытия в 1903 году. Эра Театра Комедии началась с приходом в 1935 году Акимова. Он возглавил труппу, собрал вокруг себя плеяду талантливых актеров и режиссеров.

Постановки "Тени" и "Дракона", "Валенсианской вдовы" и "Собаки на сене", "Школы злословия" и "Опасного поворота" были известны во всей стране. В кругу акимовских авторов - литераторы Михаил Зощенко, Евгений Шварц, Михаил Лозинский. Среди его артистов - Елена Юнгер, Ирина Зарубина, Сергей Филиппов, Александр Бениаминов.

После смерти Акимова в 1968 году театр возглавляли Вадим Голиков, Пётр Фоменко, Юрий Аксёнов, Дмитрий Астрахан. В 1995 году художественным руководителем театра стала заслуженный деятель искусств Татьяна Казакова.