Ярославская область привлекла кредитную линию на 1 млрд рублей

29.10.19 12:41

© РИА Новости. Михаил Фомичев

29 октября. Interfax-Russia.ru - Ярославская область привлекла возобновляемую кредитную линию Сбербанка с лимитом 1 млрд рублей на 770 дней, говорится в материалах, размещенных на сайте госзакупок

Контракт был подписан 24 октября.

Согласно материалам госзакупок, назначенные на 15 октября торги по этой линии были признаны несостоявшимися, так как поступила только одна заявка - от Сбербанка. Аукционная комиссия рекомендовала заключить кредитный договор с ним по начальной цене - 168 млн 767 тыс. 123,29 руб.

По информации департамента финансов Ярославской области, госдолг региона с начала 2019 года не изменился и на 1 октября составил 37 млрд 173,9 млн руб. Из этой суммы на долг по банковским кредитам приходится 2 млрд 505,6 млн руб. (на начало года - 3 млрд 655,6 млн руб.), по ценным бумагам - 20,050 млрд руб. (18,9 млрд руб.), по бюджетным кредитам - 14 млрд 618,4 млн руб. (14 млрд 618,4 руб.).