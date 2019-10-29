Севастопольские ученые начали поиск мест древних кораблекрушений в Сирии

29.10.19 12:45

Фото пресс-службы СевГУ

28 октября. Interfax-Russia.ru - Участники российско-сирийской экспедиции приступили к работе в акватории сирийского острова Арвад в Средиземном море, сообщила в понедельник пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).

"В этом районе мы сосредоточимся на поисках возможных кораблекрушений и фрагментов оборонительных и портовых сооружений, находящихся под водой", - сказал научный руководитель экспедиции, старший научный сотрудник СевГУ Виктор Лебединский, слова которого приводятся в сообщении вуза.

Для исследований привлечено маломерное судно, на борту которого размещено гидроакустическое оборудование. Отмечается, что район предстоящих работ имеет ряд особенностей: гряды мелких островов, мелей и рифов, перемещения песчаных масс в прибойной полосе.

По данным отдела древних зданий и сооружений департамента древностей Тартуса, рядом с котором расположен остров, история Арвада корнями уходит к финикийскому периоду. "Именно финикийцы построили на этом острове практически неприступную морскую крепость. Арвад на протяжении тысячелетий являлся крупным торговым портом, пережив римскую и византийскую эпохи", - рассказал руководитель отдела Алиа Хамуд.

Как сообщалось, российско-сирийская археологическая экспедиция началась в Сирии 20 октября. Сначала ученые работали в архивах, изучали на берегу руины гидротехнической системы, храмовые комплексы, район портовых сооружений.

Соглашение о сотрудничестве Севастополя с провинцией Тартус было подписано 15 января. Оно регулирует взаимоотношения в части международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах.