В Ростовской области до конца года подключат к интернету 394 населенных пункта

29.10.19 12:59

© РИА Новости. Максим Богодвид

29 октября. Interfax-Russia.ru - ПАО "Ростелеком" планирует завершить реализацию проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) в Ростовской области к декабрю 2019 года, сообщил заместитель директора ростовского филиала ПАО "Ростелеком", директор по работе с государственным и корпоративным сегментом Александр Грибков на пресс-конференции во вторник в пресс-центре агентства "Интерфакс-Юг" в Ростове-на-Дону.

"В Ростовской области в проект включено 394 населенных пункта. Срок подключения этих населенных пунктов обозначен - до конца 2020 года. При этом ростовский филиал намерен завершить работу досрочно и подключить их до декабря 2019 года", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день уже построено 365 точек доступа (ТД), проложено 4,3 тыс. км волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), в том числе в текущем году - 115 ТД и около 1 тыс. км ВОЛС.

"В целом на юге в рамках проекта УЦН точками беспроводного доступа в интернет уже обеспечено 892 поселка, в которых проживают от 250 до 500 жителей, для реализации программы проложено около 11 тыс. км оптики", - добавил Грибков.

Он также отметил, что "Ростелеком" до конца 2021 года планирует обеспечить бесплатным доступом в интернет 1,555 тыс. населенных пунктов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.