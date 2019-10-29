Бюджет Крыма на 2020г планируется бездефицитным

29.10.19 13:01

© РИА Новости. Михаил Мордасов

29 октября. Interfax-Russia.ru - Совет министров Крыма на заседании в понедельник одобрил проект бюджета республики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года, трехлетний бюджет планируется бездефицитным.

"Общий объем доходов и расходов на 2020 год составляет 183,3 млрд рублей, на 2021 год - 162,1 млрд рублей, на 2022 год - 176,2 млрд рублей", - сказала министр финансов региона Ирина Кивико, представляя основные параметры главного финансового документа Крыма.

Совмин направит проект бюджета на рассмотрение главе Крыма Сергею Аксенову и на утверждение депутатам парламента региона.

Как сообщалось, Госсовет Крыма в конце 2018 года утвердил бездефицитный бюджет на 2019 год и содержащие дефицит бюджеты на плановые 2020 и 2021 годы, затем неоднократно вносил правки в документ. Так, по данным на март текущего года, бюджет Крыма на 2019 года стал дефицитным - 2% от расходов.