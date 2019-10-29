В Кремле проанализируют опрос, показавший, что россияне боятся произвола властей

29.10.19 13:35

© РИА Новости. Илья Питалев

29 октября. Interfax-Russia.ru - В Кремле заявили, что пока не знакомы с деталями социологического опроса, согласно которому боязнь произвола властей вошла в тройку самых сильных страхов россиян, однако не исключили, что проанализируют это исследование.

"Мы, безусловно, обращаем внимание на подобные публикации. Мы не всегда знакомы с методологией опроса, с формулировками вопросов, но результаты таких опросов принимаем во внимание", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, в чем причины роста таких страхов у граждан РФ, Песков сказал: "Здесь зачастую трудно делать какие-то обобщающие суждения. Есть резонансные случаи, которые накладывают эмоциональный отпечаток. Но нужен более глубокий анализ с более глубокой дифференциацией, чтобы понять причины".

Не просьбу прокомментировать, планирует ли Кремль провести такой анализ, пресс-секретарь президента сказал: "Конкретных планов сейчас нет, но этого нельзя исключать".

Отвечая на вопрос, данным каких ведомств, в том числе статистическим, больше всего доверяет Кремль, Песков сказал: "В Кремле получают статистику и информацию от самых разных ведомств, собственно, иногда мы видим расхождения в данных, которые дают ведомства. Но в Кремле есть свое экспертное управление, есть подразделения, которые и проверяют эти данные".

Пресс-секретарь главы государства добавил, что часто эти результаты используются в ходе докладов президенту. "Так, чтобы президенту давать уже, что называется верифицированные данные", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что согласно опросу "Левада-центра", больше всего россияне опасаются болезней близких и войны. В тройку самых сильных страхов, по данным исследования, вернулась боязнь произвола властей, хотя в июле этот страх был на седьмом месте.