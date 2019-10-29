Завод по производству кормов для животных откроют в Ступино в начале ноября

29.10.19 13:48

© РИА Новости. Игорь Онучин

29 октября. Interfax-Russia.ru - Производство кормов для животных "Мустанг-Ступино" мощностью 80 тыс. тонн в год начнет свою работу в начале ноября, заявил во вторник зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

"Заканчивается строительство завода "Мустанг-Ступино", он открывается на следующей неделе", - сказал Хромов на заседании правительства Московской области.

В строительство предприятия было инвестировано 1,7 млрд руб. После ввода завода в строй, на нем смогут работать 50 сотрудников.

Как сообщалось, завод строит в особой экономической зоне в Ступино компания "Мустанг Технологии Кормления".