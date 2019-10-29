Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста до середины января для Калви и Дельпаля

29.10.19 15:08

© РИА Новости. Руслан Кривобок

29 октября. Interfax-Russia.ru - Московский городской суд оставил без изменений решение о продлении сроков домашнего ареста основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok, американскому бизнесмену Майклу Калви, а также партнеру компании по индустрии финансового сектора, французу Филиппу Дельпалю, обвиняемым в мошенничестве, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда во вторник.

"Постановление Басманного суда Москвы о продление срока содержания под домашним арестом в отношении Калви и Дельпаля изменить. Изменить адрес нахождения под домашним арестом обвиняемого Дельпаля. В остальной части постановление оставить без изменений, апелляционные жалобы адвокатов удовлетворить частично", - огласила решение судья.

Суд по просьбе Дельпаля и его адвокатов разрешил ему находиться в квартире, где живет его семья.

Как сообщалось, Басманный суд по ходатайству следствия продлил Калви и Дельпалю домашний арест до 13 января 2020 года. Суд отказал защите и обвиняемым в изменении им меры пресечения на залог в 5 млн рублей каждому либо на запрет определенных действий.

Защита Дельпаля ходатайствовала об освобождении подзащитного из-под домашнего ареста, в связи с избыточностью данной меры пресечения. В случае отказа в удовлетворении ходатайства, адвокаты просили поменять адрес содержания, чтобы Дельпаль мог жить с семьей.

Между тем, адвокаты Калви просили отпустить его под залог в размере 5 млн рублей или наложить запрет определенных действий.

Калви в суде заявил, что никто не пытался обмануть потерпевших, а уголовное дело было заведено из-за "корпоративного контекста".

"Для меня в высшей степени важно доказать свою невинность. Компания Baring Vostok продолжает инвестировать в российскую экономику, я буду гораздо полезнее, если вернусь к своей работе", - сказал обвиняемый.

В ходе судебного заседания выступил также представитель банкира Шерзода Юсупова (потерпевшего по делу) Владислав Тепляшин.

По его словам, заявления фигурантов дела Baring Vostok о том, что экспертиза, проведенная следствием, установила цену акций компании IFTG в 4 млрд рублей, не соответствуют действительности.

"Я думаю, это все-таки более заявление для прессы, чем для суда, утверждения, что акции IFTG по экспертизе, полученной следствием, стоят какие-то миллиарды. Это ложь, открытая ложь, которая говорится исключительно для прессы, но не для суда",- сказал Тепляшин.

Максимальная цена акций "никогда не превышала 250 млн рублей", подчеркнул он.

"Ни о каких миллиардах никогда речи не шло", - отметил Тепляшин.

Он также добавил, что фигуранты дела не предпринимают усилий для погашения ущерба, нанесенного Юсупову.

При этом, по словам Дельпаля, никто не утверждает, что спорные акции стоили 254 миллиона рублей. "Эксперт указывает, что оценка активов, привязанных к акциям - это 4 миллиарда рублей", - сказал он.

Он также прокомментировал слова члена совета директоров и акционера "Восточного" Шерзода Юсупова о том, что банк никогда не оценивал эти акции в 3 миллиарда рублей. "Это неправда, банк их оценивал, и проверить это можно как минимум четырьмя способами", - сказал Дельпаль.

"Дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля 2019 года. Басманный суд 15 и 16 февраля заключил под стражу шестерых фигурантов расследования: Калви, Дельпаля, партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова, а также бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

В апреле по ходатайству следствия суд изменил Майклу Калви и Алексею Кордичеву меру пресечения на домашний арест, летом аналогичное решение было принято в отношении Филиппа Дельпаля.

Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).