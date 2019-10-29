Золотодобытчики Колымы предложили допустить на участки всех желающих россиян

29.10.19 14:06

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

29 октября. Interfax-Russia.ru - Руководители золотодобывающих компаний в Магадане на встрече с вице-премьером - полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым внесли ряд предложений для готовящего проекта закона "о вольном приносе".

"Предложения от руководителей золотодобывающих компаний прозвучали достаточно смело. Я думал, что они будут сдерживать инициативы и говорить о том, что никого кроме нас не надо пускать. А предложения прозвучали наоборот. Например, давайте допустим не только индивидуальных частных предпринимателей, а всех граждан РФ", - сказал Трутнев журналистам по итогам совещания в Магадане.

По его мнению, прозвучало еще одно интересное предложение - определять предоставляемые участки не по государственному балансу, а по территориальному признаку.

"То есть человек выбирает участок территории по аналогии с законодательством о "дальневосточном гектаре", и может на него заявиться. Единственное, что если он на нем ничего не найдет, то в отличие от закона о "дальневосточном гектаре" он сможет выбрать другой участок, предварительно сдав этот и доказав, что не нарушил, что все в порядке с экологией и он оставляет участок в хорошем состоянии", - пояснил Трутнев.

В то же время он отметил, что в ходе обсуждения пока не удалось найти решения по налоговой составляющей.

"Сложность у нас возникла (...), когда мы дошли до вопросов налогообложения. (...). Мы понимаем, что если мы сделаем упрощенную систему налогообложения по золоту, как по законодательству об индивидуальном частном предпринимательстве, и сохраним право людей сдавать золото уже имеющимся золотодобывающим компаниям, то со стороны компаний будет велик соблазн некоторую часть своей добычи тоже пустить в упрощенный порядок налогообложения и сильно сэкономить на налогах. Это плохая история. В этом случае будут выпадающие доходы бюджета, а допустить это нельзя", - сказал вице-премьер.

Полпред также отметил, что, на его взгляд, человек, который работает на истощенных месторождениях или на маленьких участках, не может платить такой же налог, как целое предприятие.

"Иначе этот человек ничего не заработает, и мы никакую конкуренцию существующей сегодня, к сожалению, нелегальной добыче золота не составим", - сказал Трутнев.

Он добавил, что поручил коллегам из Минвостокразвития и Минфина вместе подумать о всех проблемах, которые выявило обсуждение, и попытаться найти решение, которые устроило бы все стороны.

"Если сможем, то я препятствий, чтобы дальше закон продвигать, не вижу", - отметил вице-премьер.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения, с одной стороны, по законодательному урегулированию добычи россыпного золота индивидуальными предпринимателями, а с другой стороны, об усилении ответственности за добычу россыпного золота без лицензии.

Доклад по россыпному золоту должен быть подготовлен до 1 марта 2020 года.

Законопроект о так называемом "вольном приносе", который мог бы позволить частникам заниматься разработкой золотых месторождений, обсуждается давно и вызывает жаркие споры. На одной чаше весов рабочие места, на другой - возможные злоупотребления и криминализация отрасли. В первом чтении законопроект был принят еще в 2011 году, с тех пор претерпел ряд изменений. Пилотным регионом должна была стать Магаданская область.

Ранее полпред Трутнев предложил губернатору Колымы Сергею Носову продумать и предложить прозрачный механизм скупки золота у частных старателей.