Система куплена: Сербия ожидает поставку из России ЗРПК "Панцирь-С"
  
Остались под арестом: суд оказался освободить фигурантов дела о прорыве дамб в Красноярском крае
   
Не выдержали нервы: солдат-срочник открыл огонь по своим сослуживцам в Забайкалье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
29.10.19 14:06

Золотодобытчики Колымы предложили допустить на участки всех желающих россиян

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
29 октября. Interfax-Russia.ru - Руководители золотодобывающих компаний в Магадане на встрече с вице-премьером - полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым внесли ряд предложений для готовящего проекта закона "о вольном приносе".

"Предложения от руководителей золотодобывающих компаний прозвучали достаточно смело. Я думал, что они будут сдерживать инициативы и говорить о том, что никого кроме нас не надо пускать. А предложения прозвучали наоборот. Например, давайте допустим не только индивидуальных частных предпринимателей, а всех граждан РФ", - сказал Трутнев журналистам по итогам совещания в Магадане.

По его мнению, прозвучало еще одно интересное предложение - определять предоставляемые участки не по государственному балансу, а по территориальному признаку.

"То есть человек выбирает участок территории по аналогии с законодательством о "дальневосточном гектаре", и может на него заявиться. Единственное, что если он на нем ничего не найдет, то в отличие от закона о "дальневосточном гектаре" он сможет выбрать другой участок, предварительно сдав этот и доказав, что не нарушил, что все в порядке с экологией и он оставляет участок в хорошем состоянии", - пояснил Трутнев.

В то же время он отметил, что в ходе обсуждения пока не удалось найти решения по налоговой составляющей.

"Сложность у нас возникла (...), когда мы дошли до вопросов налогообложения. (...). Мы понимаем, что если мы сделаем упрощенную систему налогообложения по золоту, как по законодательству об индивидуальном частном предпринимательстве, и сохраним право людей сдавать золото уже имеющимся золотодобывающим компаниям, то со стороны компаний будет велик соблазн некоторую часть своей добычи тоже пустить в упрощенный порядок налогообложения и сильно сэкономить на налогах. Это плохая история. В этом случае будут выпадающие доходы бюджета, а допустить это нельзя", - сказал вице-премьер.

Полпред также отметил, что, на его взгляд, человек, который работает на истощенных месторождениях или на маленьких участках, не может платить такой же налог, как целое предприятие.

"Иначе этот человек ничего не заработает, и мы никакую конкуренцию существующей сегодня, к сожалению, нелегальной добыче золота не составим", - сказал Трутнев.

Он добавил, что поручил коллегам из Минвостокразвития и Минфина вместе подумать о всех проблемах, которые выявило обсуждение, и попытаться найти решение, которые устроило бы все стороны.

"Если сможем, то я препятствий, чтобы дальше закон продвигать, не вижу", - отметил вице-премьер.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения, с одной стороны, по законодательному урегулированию добычи россыпного золота индивидуальными предпринимателями, а с другой стороны, об усилении ответственности за добычу россыпного золота без лицензии.

Доклад по россыпному золоту должен быть подготовлен до 1 марта 2020 года.

Законопроект о так называемом "вольном приносе", который мог бы позволить частникам заниматься разработкой золотых месторождений, обсуждается давно и вызывает жаркие споры. На одной чаше весов рабочие места, на другой - возможные злоупотребления и криминализация отрасли. В первом чтении законопроект был принят еще в 2011 году, с тех пор претерпел ряд изменений. Пилотным регионом должна была стать Магаданская область.

Ранее полпред Трутнев предложил губернатору Колымы Сергею Носову продумать и предложить прозрачный механизм скупки золота у частных старателей.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.10.19 16:12
СК объявил в международный розыск фигуранта "дела 27 июля" Губайдулина
.
  29.10.19 15:59
Путин: интересы Отечества Примаков ставил превыше всего
.
  29.10.19 15:08
Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста до середины января для Калви и Дельпаля
.
  29.10.19 12:16
Акция "Возвращение имен" проходит у Соловецкого камня в Москве
.
  29.10.19 11:55
Московский праздник выпускников в 2020 году впервые пройдет в Лужниках
.
  29.10.19 11:41
Первый жилой дом на новой набережной Марка Шагала в Москве готов к заселению
.
  29.10.19 11:14
Мошенники, присвоившие 15 квартир по поддельным завещаниям, задержаны в Москве
.
  28.10.19 15:15
Студенты разработают проект реставрации здания комбината газеты "Правда"
.
  28.10.19 14:29
Гидрометцентр советует москвичам "переобуть" автомобили
.
  28.10.19 13:19
Бывший офис "Росэнергобанка" в Москве выставлен на торги за 1 млрд рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket