Эксперты до конца 2020 года изучат возможность развития горнолыжного туризма в Крыму

29.10.19 14:21

© РИА Новости. Алексей Куденко

29 октября. Interfax-Russia.ru - Российская компания приступила к изучению возможности развития Крыма как горнолыжного курорта, сообщил во вторник журналистам и.о. министра курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Все станет понятно после проведенного исследования в следующем году. После официального исследования со всеми лицензиями мы будем понимать, есть ли климатические и природные возможности для организации горнолыжного курорта на северных склонах гор Ай-Петри и Чатыр-Даг", - сказал Волченко на форуме "Открытый Крым".

Глава Минтуризма напомнил, что пока ни одного официального исследования возможности развития горнолыжного туризма в Крыму не существует. Такую работу, по его словам, в этом году начала одна из российских компаний, которая "обладает полномочиями по сертификации и разработке горнолыжных трасс".

Как пояснили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе министерства, ведомство выступило заказчиком работ. Согласно информации с сайта госзакупок, стоимость исследования - 2 млн рублей, победитель - ООО "Эндикон-Эксперт" (Санкт-Петербург), которое должно закончить работы до конца октября 2020 года.

Международный туристский форум "Открытый Крым", который является главным профессиональным событием отрасли в регионе, проходит с 29 по 30 октября в Симферополе при поддержке Ростуризма. Деловая программа посвящена реализации Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года, мерам поддержки отрасли в условиях санкций, легализации малых средств размещения.