"Шереметьево" наймет юристов для выкупа и расселения 121 участка вблизи ВПП-3

29.10.19 14:27

© РИА Новости. Алексей Филиппов

29 октября. Interfax-Russia.ru - АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) объявило конкурс на предоставление юридических услуг по сопровождению выкупа и расселения 121 земельного участка вблизи недавно построенной третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3).

Согласно материалам закупки, речь идет о землях на территории деревень Перепечино и Дубровки (Солнечногорский район Московской области).

Исполнитель должен будет вести сопровождение соглашений с собственниками о выкупе участков, мероприятий по сносу объектов недвижимости, соглашений о возмещении ущерба. Цель работ - "освобождение санитарно-защитной зоны аэропорта "Шереметьево" от жилой застройки", указано в материалах.

Услуги должны быть оказаны до декабря 2020 года. Максимальная стоимость закупки - 12,5 млн руб.

ВПП-3 "Шереметьево" построена на территории Перепечино и Дубровки. К моменту открытия полосы в сентябре этого года в ста метрах от нее оставалось более 100 участков с жилыми домами. Росавиация обещала завершить все процедуры по их выкупу до конца года.

Полоса строилась с 2009 года. Сначала генподрядчиком был "Инжтрансстрой", на тот момент входивший в "Базовый элемент" Олега Дерипаски и впоследствии обанкротившийся. После по решению правительства им стала "Трансстроймеханизация" (входит в группу "Мостотрест", основной владелец которой Аркадий Ротенберг). По разным оценкам, возведение полосы обошлось в сумму от 50 до 70 млрд руб.