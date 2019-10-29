Васильева считает недостаточным вклад бизнеса в развитие колледжей и техникумов

29.10.19 14:35

© РИА Новости. Григорий Сысоев

29 октября. Interfax-Russia.ru - Министр просвещения России Ольга Васильева считает, что работодатели недостаточно вкладываются в развитие среднего профессионального образования (СПО) в РФ, и поэтому не имеют права что-то требовать от системы СПО.

"Я точно могу сказать - так же, как и вы - кто из них (работодателей - ИФ) в какой степени вложился - морально, материально, как угодно - в развитие СПО. Вот кто вложился, тот имеет моральное право на взаимодействие и получение результата. Все остальные должны это право заслужить. Это мое глубочайшее убеждение", - сказала Васильева на форуме федеральных учебно-методических объединений в системе СПО во вторник.

По ее словам, система образования в части СПО не обязана работать в соответствии с тем, как того хотят работодатели.

"Мы не работаем по запросам или по требованиям работодателей. Мы работаем, прежде всего, по запросам страны. А работодатели, которые находятся на наших территориях и получают большие преференции от государства и будут получать их дальше, должны так же заботиться о развитии регионов, развитии среднего профессионального образования и о тех ребятах, которые придут к ним в скором времени работать", - отметила министр.

Работодатели, как считает Васильева, должны делать столько же, сколько и государство и педагогическое сообщество для развития среднего профобразования в стране, иначе поставленные руководством страны задачи в этой области решить не удастся.

Поскольку большинство работодателей этого не делают, сама постановка вопроса о "требованиях" бизнеса к среднему профобразованию, по мнению министра, является некорректной.

"В этом звене работодатели должны занимать такое же равное место, как и мы с вами. Еще раз повторяю: без каких-либо требований", - подчеркнула Васильева.

"Майские указы" президента РФ предусматривают к 2024 году модернизацию системы среднего профессионального образования, куда входят колледжи и техникумы, чтобы выпускники были востребованы на рынке труда и обладали современными навыками, которые нужны в рабочих профессиях. В ближайшие шесть лет в рамках реализации нацпроектов система СПО получит порядка 50 млрд рублей федерального финансирования.

В настоящее время каждый второй школьник после 9 класса уходит из школы и поступает в колледж или техникум, минуя 10-11 классы и ЕГЭ.