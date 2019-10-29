Антикоррупционная проверка начата в отношении бизнес-омбудсмена Удмуртии

29.10.19 14:56

© РИА Новости. Сергей Пятаков

29 октября. Interfax-Russia.ru - Глава Удмуртии Александр Бречалов во вторник отстранил от должности уполномоченного по защите прав предпринимателей региона Александра Прасолова на время проведения в отношении него проверки, сообщается на официальном сайте республики.

"Отстранить Прасолова Александра Алексеевича от занимаемой должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике на срок с 29 октября до 28 декабря 2019 года", - говорится опубликованном на сайте распоряжении главы республики.

Отмечается, что данное решение принято в связи с проведением проверки в отношении Прасолова.

В документе уточняется, что проверка касается достоверности и полноты представленных бизнес-омбудсменом сведений об имуществе за 2016-2018 годы, а также соблюдения им установленных антикоррупционным законодательством обязанностей, ограничений и запретов, требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.

При этом отмечается, что на период отстранения от должности за Прасоловым будет сохранено денежное содержание.

Он занимает пост уполномоченного по защите прав предпринимателей Удмуртии с 2013 года.