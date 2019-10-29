Суды двух инстанций отказали Минобороны в иске к судоремонтному заводу в Севастополе на 3 млрд рублей

29.10.19 15:00

© РИА Новости. Максим Богодвид

29 октября. Interfax-Russia.ru - Девятый арбитражный апелляционный суд (Москва) оставил без изменения решение суда первой инстанции, отказавшегося взыскать с ФГУП "13 судоремонтный завод Черноморского флота" Минобороны РФ (Севастополь) более 2,96 млрд рублей неустойки по иску оборонного ведомства.

"Решение Арбитражного суда города Москвы от 10 июня 2019 года (. . .) оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в постановлении апелляционной инстанции, вынесенном во второй половине октября и опубликованном в картотеке арбитражных дел.

У Минобороны РФ есть два месяца, чтобы обжаловать это решение в Арбитражном суде Московского округа.

В документах апелляционного суда говорится, что оборонное ведомство и завод заключили в конце 2015 года контракт на сервисное обслуживание и ремонт кораблей и судов Черноморского флота (ЧФ). Цена договора составила 1,345 млрд рублей, контракт действовал до 31 декабря 2016 года. Работы должны были быть выполнены в 2015 и 2016 годах.

Минобороны утверждает, что севастопольский завод нарушил условия контракта и работы не были выполнены в установленный срок. В связи с этим министерство обратилось с иском в суд, требуя с завода неустойку.

Суд первой инстанции не усмотрел правовых оснований для удовлетворения требований оборонного ведомства, отметив, что "в связи с неоднократным изменением в ходе исполнения контракта объема и вида работ его цена неоднократно изменялась" и с учетом редакции заключительного дополнительного соглашения октября 2018 года составила 1,332 млрд рублей.

В апелляционной жалобе указано, что при расчете неустойки Минобороны России учитывало период просрочки, исходя из даты подписания актов сдачи-приемки получателем, то есть им самим.

Как указал на это апелляционный суд, размер неустойки рассчитан истцом вопреки требованиям постановления правительства РФ от 2013 года и "от недействующей цены всего контракта в размере 1,345 млрд руб. без привязки к датам подписания актов сдачи-приемки получателем по каждому объекту".

"Утверждение апеллянта о том, что принятие получателями (истцом) актов сдачи-приемки выполненных работ позже 31 декабря 2015 года является подтверждением факта просрочки выполнения работ, безосновательно. Работы выполнялись как в 2015, так и в 2016 году. Оформление же приемо-сдаточных документов является сложным технически и организационно процессом и осуществлялось сторонами после окончания выполнения работ и ухода кораблей Черноморского флота для выполнения поставленных перед ними задач. Данный факт никак не говорит о том, что сроки выполнения работ были нарушены", - решил апелляционный суд.

"Таким образом, судом (первой инстанции - ИФ) верно установлено, что работы по государственному контракту (. . .) выполнены в установленные контрактом сроки, оснований для взыскания заявленной истцом суммы неустойки за нарушение сроков выполнения работ по контракту не имеется. Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что иск не подлежит удовлетворению", - говорится в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда.

"13 СРЗ ЧФ" - судоремонтное предприятие, осуществляющее деятельность на Черноморском флоте (с учетом правопреемственности) с 1887 года. Завод расположен в Килен-бухте Севастополя, ее глубина позволяет выполнять постановку на ремонт всех видов кораблей и судов ЧФ.