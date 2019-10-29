Ульяновская область получит 1,4 млрд руб. на достройку проблемных домов

29.10.19 15:16

© РИА Новости. Владимир Трефилов

29 октября. Interfax-Russia.ru - Ульяновской области будет выделено 1,4 млрд рублей федеральных средств на достройку объектов долевого строительства в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

По информации пресс-службы, договоренность о федеральном софинансировании областного Фонда защиты прав участников долевого строительства была достигнута по итогам встречи губернатора региона Сергея Морозова и заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко в начале октября, поручение о направлении средств из федерального фонда подписано во вторник.

"Благодаря этой сумме в течение этого и следующего года мы закрываем более 70% из списка объектов, но на решение проблемы в полном объеме нам необходимо 2,5 млрд", - цитирует Морозова пресс-служба.

Как сообщили агентству в министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, в 2020 году федеральные средства планируется направить на завершение строительства пяти домов в Ульяновске и двух в Димитровграде.

Ульяновская область для решения проблемы обманутых дольщиков создала региональный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, сформировала банк земельных участков, которые будут предоставляться инвесторам без торгов в качестве компенсации затрат на завершение возведения недостроенных объектов, сообщает пресс-служба.

Также в регионе принят закон, позволяющий выделять субсидии из областного бюджета на достройку проблемных домов. Так, в текущем году застройщику-инвестору в целях возмещения затрат в бюджете региона предусмотрено финансирование в размере 23,4 млн рублей, эти средства направлены на завершение возведения многоквартирного дома в Ульяновске. Степень готовности объекта на сегодня составляет 97%, отмечает пресс-служба.

По данным пресс-службы, общее число так называемых обманутых дольщиков в регионе - 9,874 тыс. человек.