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29.10.19 15:24
Гендиректор дивизиона Северстали Германов избран мэром Череповца
Как передал корреспондент "Интерфакса", соответствующее решение было принято депутатами во вторник в рамках сессии городского парламента. Ранее Германов занимал должность генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF).
"Благодарю вас за доверие, единогласное голосование дорогого стоит. Постараюсь весь свой управленческий опыт направить на служение нашему городу. Давайте вместе делать его более современным, уютным, давайте работать", - сказал, выступая перед депутатами, Германов.
Документы для участия в конкурсе на пост мэра Череповца представили в администрацию города 11 кандидатов. По данным пресс-службы мэрии, четверо из них получили отвод из-за несоответствия должности и нехватки документов, еще двое сняли кандидатуры.
В итоге свои программы развития Череповца 25 октября представили специальной комиссии пять кандидатов: Германов, экс-глава череповецкого муниципального предприятия-перевозчика "Автоколонна 1456" Сергей Орлов, директор МУП "Банно-прачечное хозяйство" Руслан Борохович, индивидуальный предприниматель Лариса Овчинникова, генеральный директор ООО "Браас Капитал" Виктор Илькевич.
В качестве кандидатов на пост мэра комиссией были одобрены Германов и Борохович. Их кандидатуры и рассматривали депутаты гордумы на сессии.
Как сообщалось, 18 сентября депутаты гордумы Череповца приняли отставку по собственному желанию мэра Елены Авдеевой. Она покинула должность в связи с тем, что избранный губернатор Олег Кувшинников назначил ее сенатором от Вологодской области.
С сентября 2017 года Череповец перешел на двуглавую систему управления. Мэр руководит деятельностью администрации города, а глава города, которого выбирают из депутатов, возглавляет городскую думу и выполняет представительские функции. Избранный глава города заключает с назначенным мэром пятилетний контракт.
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