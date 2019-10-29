Гендиректор дивизиона Северстали Германов избран мэром Череповца

29.10.19 15:24

© РИА Новости. Алексей Дружинин

29 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Череповецкой городской думы единогласно проголосовали за назначение мэром (сити-менеджером) Череповца Вадима Германова.

Как передал корреспондент "Интерфакса", соответствующее решение было принято депутатами во вторник в рамках сессии городского парламента. Ранее Германов занимал должность генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF).

"Благодарю вас за доверие, единогласное голосование дорогого стоит. Постараюсь весь свой управленческий опыт направить на служение нашему городу. Давайте вместе делать его более современным, уютным, давайте работать", - сказал, выступая перед депутатами, Германов.

Документы для участия в конкурсе на пост мэра Череповца представили в администрацию города 11 кандидатов. По данным пресс-службы мэрии, четверо из них получили отвод из-за несоответствия должности и нехватки документов, еще двое сняли кандидатуры.

В итоге свои программы развития Череповца 25 октября представили специальной комиссии пять кандидатов: Германов, экс-глава череповецкого муниципального предприятия-перевозчика "Автоколонна 1456" Сергей Орлов, директор МУП "Банно-прачечное хозяйство" Руслан Борохович, индивидуальный предприниматель Лариса Овчинникова, генеральный директор ООО "Браас Капитал" Виктор Илькевич.

В качестве кандидатов на пост мэра комиссией были одобрены Германов и Борохович. Их кандидатуры и рассматривали депутаты гордумы на сессии.

Как сообщалось, 18 сентября депутаты гордумы Череповца приняли отставку по собственному желанию мэра Елены Авдеевой. Она покинула должность в связи с тем, что избранный губернатор Олег Кувшинников назначил ее сенатором от Вологодской области.

С сентября 2017 года Череповец перешел на двуглавую систему управления. Мэр руководит деятельностью администрации города, а глава города, которого выбирают из депутатов, возглавляет городскую думу и выполняет представительские функции. Избранный глава города заключает с назначенным мэром пятилетний контракт.