Минфин и ЦБ РФ: средства в рамках ГПП могут наследоваться на этапе выплаты пенсий

29.10.19 15:34

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

29 октября. Interfax-Russia.ru - Средства в рамках "гарантированного пенсионного плана" (ГПП) могут быть наследованы на этапе выплаты пенсий, следует из законопроекта о новой пенсионной добровольной накопительной системе, представленной во вторник замминистра финансов РФ Алексеем Моисеевым и первым зампредом Банка России Сергеем Швецовым.

Как сообщалось, Минфин в начале ноября разработал новый законопроект о накопительной пенсионной системе взамен индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Министерство и ЦБ РФ во вторник официально представили концепцию этой системы. Сам законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru.

Разработчики планируют, что основными активными участниками гарантированного пенсионного плана в 2021 году могут стать около 1 млн человек со средней ставкой пенсионного взноса 2% от заработной платы с постепенным ростом этих показателей в последующие годы, следует из пояснительной записки.

Новая стандартизированная пенсионная схема "гарантированный пенсионный план" предложена в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и будет полностью добровольной. К тому же размер взноса участник программы сможет определять самостоятельно. Гражданин сможет менять НПФ без потери инвестиционного дохода.

Концепцией ГПП предлагается срочная выплата на 15 лет, а также другие виды, которые предусмотрены пенсионными правилами НПФ. Гражданин сможет начать получать пенсию либо в момент наступления пенсионного возраста, либо по истечении 30 лет с даты начала уплаты первого пенсионного взноса по ГПП. Это будет зависеть от того, какой срок наступит раньше. При этом пенсионная выплата по ГПП будет ежегодно подлежать индексации на уровень инфляции. Человек сможет забрать средства из ГПП, если ему нужно оплатить дорогостоящее лечение. Также средства ГПП могут быть наследованы.

"Мы скрестили в стандартном плане элемент пожизненной пенсии, а с другой стороны - наследуемость. Но есть предложение сделать выплатную стадию как скользящую срочную выплату 15 лет: то есть происходит расчет пенсии исходя из того, что она выплачивается 15 лет, но по истечении одного-двух лет происходит расчет на следующие 15 лет, исходя из инвестиционного дохода, из того, что уже выплачено, и опять получается срочная пенсия на 15 лет. Через два года происходит повторный перерасчет. Таким образом, пенсия становится не срочной, а бессрочной. Неиспользуемая часть в результате смерти гражданина наследуется его родственниками", - пояснил журналистам Швецов.

У граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному плану имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) накопления. Также граждане смогут получить налоговые вычеты на сумму взноса в ГПП, но не более 6% от зарплаты. Налоговые льготы получит и работодатель: при софинансировании ГПП своего сотрудника он сможет сократить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. В первые шесть лет к этим расходам будет применяться повышающий коэффициент 0,03, а далее - 0,06. Исчисленный таким образом совокупный показатель по всем работникам не может превышать 12% от общей суммы расходов на оплату труда. Прямые расходы бюджета до 2030 года на предоставленные льготы могут составить 10 млрд рублей.

"Если в результате общественного обсуждения будет выявлено, что есть потребность копить в двух-трех НПФ, то с точки зрения себестоимости и распределения денежных средств - безразлично, и мы можем внести изменения в схему и предоставить гражданам возможность иметь отношения с несколькими пенсионными фондами не в рамках перехода, а в рамках обычных отношений", - отметил Швецов.

Центральным оператором станет Национальный расчетный депозитарий (НРД). Он будет вести персонифицированный учет пенсионных прав, администрировать переводы граждан между НПФ, через него же будут осуществляться и выплаты. Гарантироваться будет вся сумма как на этапе накоплений, так и на этапе выплат.

Согласно законопроекту, НРД как пенсионному оператору грозит штраф до 1 млн рублей за изменение сведений о гражданах и их счетах ГПП, которые он должен хранить. За нарушение механизма раскрытия информации НРД также должен будет заплатить до 700 тысяч рублей.

Минфин и ЦБ РФ хотят провести общественное обсуждение с рынком, Госдумой и Советом Федерации. Планируется, что заработать система ГПП сможет не ранее середины 2021 года, сказал журналистам Швецов. В проекте закона указан срок - с 1 января 2021 года.