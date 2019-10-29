Система куплена: Сербия ожидает поставку из России ЗРПК "Панцирь-С"
  
Остались под арестом: суд оказался освободить фигурантов дела о прорыве дамб в Красноярском крае
   
Не выдержали нервы: солдат-срочник открыл огонь по своим сослуживцам в Забайкалье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
29.10.19 15:53

"Центр-инвест" в январе-сентябре выдал малому бизнесу кредиты на 19 млрд рублей

© РИА Новости. Илья Питалев
29 октября. Interfax-Russia.ru - Банк "Центр-инвест" (Ростов-на-Дону) в январе-сентябре 2019 года выдал малому бизнесу 3,1 тыс. кредитов на сумму 19 млрд рублей, сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Юг" заместитель начальника управления по работе с клиентами малого и среднего бизнеса банка Мария Христолюбова.

"Более трети кредитов приходится на программы с господдержкой. Популярность таких программ обусловлена низкими ставками и длинными сроками. Самая низкая ставка - не более 5% - доступна сельхозпроизводителям в рамках программы субсидирования Минсельхоза РФ", - сказала Христолюбова.

Она также отметила, что по состоянию на 25 октября 2019 года банк "Центр-инвест" в рамках льготного кредитования сельхозпроизводителей выдал 674 кредита на сумму 5,5 млрд рублей, из них порядка 90% - это кредиты, предоставленные малым формам хозяйствования.

""Длинные" кредиты для малого бизнеса по ставке до 8,5% годовых можно получить в рамках программы Минэкономразвития. Льготная ставка доступна как для инвестиционных кредитов сроком до 10 лет, так и для кредитов на пополнение оборотных средств на срок до 3 лет", - добавила Христолюбова.

По ее словам, для предприятий в сфере торговли доступны кредиты под 9,6% и 10,6% годовых в рамках программы стимулирования кредитования, которую реализует АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства". В совокупности по этим двум программам банк с начала года профинансировал 172 проекта на 2,5 млрд рублей.

Объем кредитования женского предпринимательства превысил 1 млрд рублей.

С учетом льготных программ, на 1 октября в кредитном портфеле малого бизнеса банка доля сельского хозяйства составляет 42,3%, торговли - 24,8%, производства - 12,5%.

Банк "Центр-инвест" по итогам девяти месяцев 2019 года занимает 51-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Полный текст интервью с Марией Христолюбовой размещен на сайте агентства "Интерфакс-Юг".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.10.19 16:12
СК объявил в международный розыск фигуранта "дела 27 июля" Губайдулина
.
  29.10.19 15:59
Путин: интересы Отечества Примаков ставил превыше всего
.
  29.10.19 15:08
Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста до середины января для Калви и Дельпаля
.
  29.10.19 12:16
Акция "Возвращение имен" проходит у Соловецкого камня в Москве
.
  29.10.19 11:55
Московский праздник выпускников в 2020 году впервые пройдет в Лужниках
.
  29.10.19 11:41
Первый жилой дом на новой набережной Марка Шагала в Москве готов к заселению
.
  29.10.19 11:14
Мошенники, присвоившие 15 квартир по поддельным завещаниям, задержаны в Москве
.
  28.10.19 15:15
Студенты разработают проект реставрации здания комбината газеты "Правда"
.
  28.10.19 14:29
Гидрометцентр советует москвичам "переобуть" автомобили
.
  28.10.19 13:19
Бывший офис "Росэнергобанка" в Москве выставлен на торги за 1 млрд рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket