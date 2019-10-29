|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
29.10.19 15:53
"Центр-инвест" в январе-сентябре выдал малому бизнесу кредиты на 19 млрд рублей
"Более трети кредитов приходится на программы с господдержкой. Популярность таких программ обусловлена низкими ставками и длинными сроками. Самая низкая ставка - не более 5% - доступна сельхозпроизводителям в рамках программы субсидирования Минсельхоза РФ", - сказала Христолюбова.
Она также отметила, что по состоянию на 25 октября 2019 года банк "Центр-инвест" в рамках льготного кредитования сельхозпроизводителей выдал 674 кредита на сумму 5,5 млрд рублей, из них порядка 90% - это кредиты, предоставленные малым формам хозяйствования.
""Длинные" кредиты для малого бизнеса по ставке до 8,5% годовых можно получить в рамках программы Минэкономразвития. Льготная ставка доступна как для инвестиционных кредитов сроком до 10 лет, так и для кредитов на пополнение оборотных средств на срок до 3 лет", - добавила Христолюбова.
По ее словам, для предприятий в сфере торговли доступны кредиты под 9,6% и 10,6% годовых в рамках программы стимулирования кредитования, которую реализует АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства". В совокупности по этим двум программам банк с начала года профинансировал 172 проекта на 2,5 млрд рублей.
Объем кредитования женского предпринимательства превысил 1 млрд рублей.
С учетом льготных программ, на 1 октября в кредитном портфеле малого бизнеса банка доля сельского хозяйства составляет 42,3%, торговли - 24,8%, производства - 12,5%.
Банк "Центр-инвест" по итогам девяти месяцев 2019 года занимает 51-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Полный текст интервью с Марией Христолюбовой размещен на сайте агентства "Интерфакс-Юг".
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket