"Центр-инвест" в январе-сентябре выдал малому бизнесу кредиты на 19 млрд рублей

29.10.19 15:53

© РИА Новости. Илья Питалев

29 октября. Interfax-Russia.ru - Банк "Центр-инвест" (Ростов-на-Дону) в январе-сентябре 2019 года выдал малому бизнесу 3,1 тыс. кредитов на сумму 19 млрд рублей, сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Юг" заместитель начальника управления по работе с клиентами малого и среднего бизнеса банка Мария Христолюбова.

"Более трети кредитов приходится на программы с господдержкой. Популярность таких программ обусловлена низкими ставками и длинными сроками. Самая низкая ставка - не более 5% - доступна сельхозпроизводителям в рамках программы субсидирования Минсельхоза РФ", - сказала Христолюбова.

Она также отметила, что по состоянию на 25 октября 2019 года банк "Центр-инвест" в рамках льготного кредитования сельхозпроизводителей выдал 674 кредита на сумму 5,5 млрд рублей, из них порядка 90% - это кредиты, предоставленные малым формам хозяйствования.

""Длинные" кредиты для малого бизнеса по ставке до 8,5% годовых можно получить в рамках программы Минэкономразвития. Льготная ставка доступна как для инвестиционных кредитов сроком до 10 лет, так и для кредитов на пополнение оборотных средств на срок до 3 лет", - добавила Христолюбова.

По ее словам, для предприятий в сфере торговли доступны кредиты под 9,6% и 10,6% годовых в рамках программы стимулирования кредитования, которую реализует АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства". В совокупности по этим двум программам банк с начала года профинансировал 172 проекта на 2,5 млрд рублей.

Объем кредитования женского предпринимательства превысил 1 млрд рублей.

С учетом льготных программ, на 1 октября в кредитном портфеле малого бизнеса банка доля сельского хозяйства составляет 42,3%, торговли - 24,8%, производства - 12,5%.

Банк "Центр-инвест" по итогам девяти месяцев 2019 года занимает 51-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Полный текст интервью с Марией Христолюбовой размещен на сайте агентства "Интерфакс-Юг".