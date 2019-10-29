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29.10.19 16:12

СК объявил в международный розыск фигуранта "дела 27 июля" Губайдулина

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
29 октября. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет объявил в международный розыск фигуранта "дела 27 июля", покинувшего Россию, Айдара Губайдулина, который на несогласованной акции бросил бутылку в полицейского, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда, куда ранее в этот день поступило ходатайство о его аресте.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящегося в международном розыске Губайдулина Айдара Наилевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ", - сказали в суде.

Как сообщалось ранее, в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о заочном аресте Губайдулина.

На прошлой неделе стало известно, что Губайдулин покинул Россию. Он написал об этом в соцсети: "Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь". Отметив, что решение далось ему нелегко, он добавил: "Но события последних дней не оставили мне выбора".

Защитник Губайдулина подтвердил эту информацию, не уточнив подробностей.

Ранее Мещанский суд Москвы освободил Губайдулина из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Такое решение суд принял после того, как вернул дело оппозиционера прокурору, указав на несоответствие предъявленного Губайдулину обвинения фактическим обстоятельствам.

После этого следствие скорректировало Губайдулину обвинение, исключив из него "покушение на совершение преступления". Таким образом, Губайдулину было предъявлено новое обвинение - угроза применения насилия в отношении представителя власти, неопасного для его жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ).

По скорректированной версии следствия, во время акции 27 июля в Москве он бросил в полицейского пустую пластиковую бутылку, однако по не зависящим от него причинам не попал, "не доведя преступный умысел до конца".

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны более десяти человек.

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