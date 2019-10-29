Первый замначальника Куйбышевской железной дороги арестован на два месяца по делу о взяточничестве

29.10.19 16:26

© РИА Новости. Алексей Филиппов

29 октября. Interfax-Russia.ru - Суд Железнодорожного района Самары во вторник избрал меру пресечения в виде ареста первому заместителю начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрию Атякину, подозреваемому в получении взятки в 1,2 млн рублей, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" из зала суда.

"Суд постановил избрать в отношении подозреваемого Атякина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 27 декабря 2019 года включительно ", объявила судья Лидия Кривоносова.

Также арестован на два месяца один из двух посредников Атякина, второй посредник отправлен на два месяца под домашний арест.

Как сообщалось, в отношении первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Атякина возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 и ч.4 ст.291.1 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве). Помимо Атякина его фигурантами стали двое посредников.

По данным СКР, подозреваемый и его подельники в октябре 2019 года организовали преступную схему по незаконному получению от представителя транспортной компаний 1 млн 200 тыс. рублей за беспрепятственную перевозку продукции по подъездным железнодорожным путям предприятия.