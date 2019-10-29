Госучреждение по организации летнего отдыха создадут в Тверской области

29.10.19 16:48

© РИА Новости. Александр Кряжев

29 октября. Interfax-Russia.ru - В Тверской области планируется создать единое государственное учреждение "Детство", которое будет координировать работу всех детских оздоровительных лагерей, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Вопрос был рассмотрен 29 октября на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Рудня. Новое госучреждение будет заниматься внедрением новой концепции системы детского отдыха в Тверской области. В первую очередь это модернизации учреждений по современным стандартам, уже составлен график до 2024 года", - отметил собеседник агентства.

По его словам, также в планах расширение образовательных и развивающих программ в системе детского отдыха. В рамках национального проекта "Образование" предполагается создание регионального центра выявления и поддержки одарённых детей.

"Обновлённая система детского отдыха в Тверской области на первом этапе должна начать работать уже со следующей летней оздоровительной кампании - с 1 июня 2020 года", - процитировали в пресс-службе губернатора.

По итогам летней кампании 2019 года Тверская область занимает 2 место в ЦФО по охвату детей - различными формами отдыха было охвачено 48,7% школьников региона, это более 73 тысяч детей. Работали лагеря с дневным пребыванием на базе 527 образовательных учреждений, 23 загородных оздоровительных лагеря.