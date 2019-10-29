Российское гражданство в этом году предоставлено более чем 220 тысячам человек

29.10.19 16:53

© РИА Новости. Максим Блинов

29 октября. Interfax-Russia.ru - Свыше 220 тысяч человек получили гражданство России с начала года, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Только за последние восемь месяцев этого года 221 тыс. 158 человек получили гражданство Российской Федерации", - приводит слова Москальковой ее пресс-служба во вторник.

Уполномоченный отметила снижение числа жалоб по вопросам гражданства и внешней миграции, поступающих в ее адрес.

"Преобладающее число обращений поступило от граждан стран бывшего СССР: Украины, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Армении, Молдовы", - сообщила Москалькова.

В то же время уполномоченный отметила необходимость дальнейшего совершенствования правоприменительной практики в этой сфере. В частности, она предложила унифицировать подход к установлению личности лиц без гражданства, находящихся в пределах России.

"Может быть, стоит рассмотреть вопрос о выработке единой процедуры установления личности иностранного гражданина и лица без гражданства, утратившего документы, удостоверяющие его личность", - отметила Москалькова.