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29.10.19 16:53
Российское гражданство в этом году предоставлено более чем 220 тысячам человек
"Только за последние восемь месяцев этого года 221 тыс. 158 человек получили гражданство Российской Федерации", - приводит слова Москальковой ее пресс-служба во вторник.
Уполномоченный отметила снижение числа жалоб по вопросам гражданства и внешней миграции, поступающих в ее адрес.
"Преобладающее число обращений поступило от граждан стран бывшего СССР: Украины, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Армении, Молдовы", - сообщила Москалькова.
В то же время уполномоченный отметила необходимость дальнейшего совершенствования правоприменительной практики в этой сфере. В частности, она предложила унифицировать подход к установлению личности лиц без гражданства, находящихся в пределах России.
"Может быть, стоит рассмотреть вопрос о выработке единой процедуры установления личности иностранного гражданина и лица без гражданства, утратившего документы, удостоверяющие его личность", - отметила Москалькова.
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