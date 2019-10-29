Бывший сити-менеджер Керчи вернулся на эту должность

29.10.19 17:18

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты городского совета Керчи во вторник повторно выбрали главой администрации Сергея Бороздина.

"Большинством голосов депутатов Керченского городского совета избран главой администрации Керчи. Благодарю членов конкурсной комиссии и депутатов за поддержку", - написал Бороздин на своей странице в фейсбуке.

Бороздин, которому 44 года, руководил администрацией Керчи с мая 2017 года по сентябрь 2019-го.

Главы администраций городов и районов Крыма написали заявления об увольнении 18 сентября, после подведения результатов выборов депутатов всех уровней законодательной власти республики. Как пояснял глава региона Сергей Аксенов, это командное решение, принятое в связи с необходимостью формирования новой команды.

Сити-менеджеры в Крыму избираются в два этапа. Сначала все кандидаты, подавшие документы, представляют в прямом эфире на конкурсе свои программы развития муниципалитетов. Комиссия с учетом онлайн-голосования местных жителей называет двух наиболее успешных претендентов, из которых депутаты выбирают главу администрации большинством голосов.

Всего для участия в конкурсе на должность главы администрации Керчи подали документы шесть человек. Помимо Бороздина, в финал вышел замдиректора муниципального предприятия "Керчьгортранс" Николай Дубинин

Керчь - один из старейших городов мира, ему 26 веков. Он находится на востоке Крыма, население - около 150 тысяч человек.