Двухэтажные поезда между Москвой и Брянском начнут курсировать с 25 декабря

29.10.19 17:40

© РИА Новости. Илья Питалев

29 октября. Interfax-Russia.ru - Двухэтажные поезда сообщением Москва - Брянск начнут курсировать с 25 декабря, сообщает пресс-служба "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).

"Составы будут сформированы из современных вагонов трех типов: СВ, купе и с местами для сидения. В каждом составе также будет работать вагон-ресторан", - говорится в сообщении.

Новые двухэтажные вагоны оборудованы системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Поезда адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями.

"Замена вагонов на двухэтажные позволит удовлетворить повышенный спрос пассажиров на поездки на направлении Москва - Брянск без назначения дополнительных поездов - за счет увеличения количества мест в составах",- говорится в сообщении.

В настоящее время двухэтажные поезда курсируют по 10 маршрутам: из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Казань, Воронеж, Самару, Кисловодск, Ижевск и Анапу, а также из Санкт-Петербурга в Адлер и из Ростова-на-Дону в Адлер. В декабре двухэтажные поезда также появятся на маршрутах Москва-Петрозаводск и Москва-Пенза.