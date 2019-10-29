Правила оформления земли могут изменить на Байкале

29.10.19 17:43

© РИА Новости. Михаил Мордасов

29 октября. Interfax-Russia.ru - Межведомственная рабочая группа по совершенствованию законодательства РФ предложила легализовать оформление недвижимости на Байкальской природной территории, сообщили во вторник в пресс-службе Росреестра.

"Обеспечение нормальных условий жизнедеятельности граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на Байкальской природной территории, - основная цель, которой должна руководствоваться рабочая группа при разработке мер правового регулирования использования и оборота земель указанной территории", - сказала глава Росреестра Виктория Абрамченко, под председательством которой прошло заседание рабочей группы.

В ведомстве отметили, что согласно действующему законодательству, местное население, проживающее в границах нацпарков, лишено возможности приватизировать и полноценно использовать земельные участки без ущерба интересам природоохранного комплекса.

Совершенствование законодательства позволит жителям легально оформить право собственности на существующие объекты недвижимости в нацпарках, а органы местного самоуправления смогут строить на этих территориях социальные и инфраструктурные объекты, на которые выделяются средства федерального бюджета.

"Для выработки согласованных позиций принято решение о подготовке членами рабочей группы конкретных предложений по внесению изменений в действующее законодательство", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил подготовить письмо президенту РФ и министерству природных ресурсов и экологии РФ о возможных негативных последствиях включения населенных пунктов в границы Прибайкальского национального парк.

"ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" представило новый проект схемы границ Прибайкальского нацпарка, выполненный с учетом позиции Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Проект предусматривает расширение границ особо охраняемой природной территории федерального значения за счет включения земельных участков водного фонда, лесного фонда Шелеховского, Слюдянского, Иркутского районов, а также населенных пунктов Ольхонского района", - говорится в сообщении.

По данным областного правительства, это приведет к дополнительным ограничениям на территории поселений. Так, граждане могут лишиться права на оформление в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства.