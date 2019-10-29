Аграрную школу-интернат планируют открыть в Ульяновской области

29.10.19 17:49

© РИА Новости. Евгений Биятов

29 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Ульяновской области планируют в 2021 году открыть агротехнологический образовательный комплекс имени Мичурина, выпускники которого будут развивать сельские территории.

"К реализации проекта будет подключена средняя школа села Рязаново и Рязановский сельскохозяйственный техникум Мелекесского района", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Морозова.

В школе будут обучаться ученики, начиная с пятого класса. Для них предполагается круглосуточное пребывание. Все учебные программы будут направлены на приобретение знаний, необходимых в сфере сельского хозяйства.

Глава региона также подчеркнул, что на этапе развития проекта рассматривается возможность установления партнерских отношений с образовательными организациями Словении.

Планируется, что выпускники аграрной школы смогут стать нужными на селе специалистами.

В свою очередь региональный министр сельского хозяйства Михаил Семенкин отметил, что создание подобной школы решит несколько проблем: кадровую и миграции молодежи из сел.

"Это уникальный проект, не имеющий аналогов в нашей стране", - заключил Семенкин.

В то же время министр образования Ульяновской области Наталья Семенова подчеркнула, что школа с учебным центром профессиональной квалификации решает проблему восполнения кадрового потенциала сельского хозяйства.

"Многие выпускники предпочитают обучение на очно-заочном и заочном отделениях вузов. Параллельно с учебой они могут приступить к профессиональной деятельности. Этот переход, на базе средней школы, позволит существенно повысить эффективность расходов на подготовку рабочих кадров на селе, появится возможность уменьшить период подготовки по большинству профессий"- отметила Семенова.