Минтранс хочет субсидировать речные перевозки пассажиров в Сибири и на Д.Востоке

30.10.19 06:15

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 октября. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ прорабатывает вопрос субсидирования речных перевозок пассажиров в регионах Сибири и Дальнего Востока по аналогии с механизмом поддержки региональных авиаперевозок, готовит обсуждение с Минфином, сообщил заместитель министра транспорта, глава Росморречфлота Юрий Цветков на форуме "Riverport Expo".

"Сейчас вместе с Госдумой, с коллегами из комитета по транспорту, мы прорабатываем вопрос субсидий для таких вот межрегиональных перевозок. Мы берём за аналогию вопросы субсидий в авиации, в других видах транспорта, и будем выходить на Минфин - мы с Минфином уже работаем - с таким предложением. Выберем определенные точки, где это действительно важно", - сказал Цветков, выступая на пленарной сессии форума.

"В Сибири и на Дальнем Востоке большинство водных путей являются безальтернативными. И там мы будем планировать развивать это пассажирское сообщение. Помимо транспортной доступности для населения это даст импульс развитию судостроения", - добавил он.

Отвечая на вопросы журналистов после заседания, глава Росморречфлота отметил, что в Госдуме "есть группа депутатов, которые заинтересованы в этом вопросе" и считают, что необходимо субсидировать водные перевозки по аналогии с воздушным транспортом. Речь идёт о примерно 15 регионах Сибири и Дальнего Востока.

"Поскольку это достаточно новая форма, она отрабатывается сейчас: мы сделали запросы в регионы, получили их мнения. Хотим понять, какие это могут быть перспективные направления, какой там пассажиропоток, чтобы посчитать деньги. Потому что в Минфин, который будет принимать решение по этой тематике, нужно идти уже с какими-то цифрами. Когда мы всю эту работу закончим, мы выйдем и будем просить, чтобы нам выделили субсидии на эти перевозки", - сказал он, не уточнив предполагаемых объемов субсидирования.

По его словам, размер субсидий начнут планировать не раньше 2020 г, отметив, что "бюджетный процесс начнет формироваться только весной будущего года".