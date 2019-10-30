Штормовой ветер сорвал крыши со зданий школ и администрации в Хакасии

30.10.19 06:18

© РИА Новости. Юрий Стрелец

30 октября. Interfax-Russia.ru - Все оперативные службы Хакасии по поручению главы региона Валентина Коновалова переведены на усиленный режим работы из-за обрушившегося на регион штормового ветра, который бушует уже несколько суток, сообщает пресс-центр правительства республики в среду.

"Из-за непогоды в части населенных пунктов Хакасии происходят отключения электроэнергии. Порывы ветра, которые местами достигают 25-30 метров в секунду, сорвали крышу со здания начальной школы и здания администрации сельского совета в селе Беренжак, в селе Боград снесло кровлю школьного гаража, а в Абазе без крыши осталось здание "Ростелекома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что произошло несколько степных пожаров возле Абакана: все возгорания потушены, угрозы населенному пункту нет.

"Котельная в Белом Яре, где произошло разрушение дымовой трубы, продолжает работать в штатном режиме. Сейчас проводятся мероприятия по техническому решению проблемы. Как только утихнет ветер, начнется демонтаж надломленной части дымовой трубы и восстановительные работы на поврежденных от ветра зданиях", - подчеркивается в пресс-релизе.

Глава Хакасии призвал все службы и кабинет министров перейти на усиленный режим работы.