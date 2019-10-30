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30.10.19 06:20
Двадцать два поселения в Иркутской области остались без света из-за шквалистого ветра
"Из-за шквалистого ветра, дождя и снега произошли аварийные отключения электроэнергии в поселениях в северной, западной и центральной части региона. В некоторых случаях причиной перебоев с электроснабжением стали упавшие деревья и обрывы проводов", - говорится в сообщении.
По данным энергетиков, остались без света 2 тыс. 386 жителей поселков Луговое, Чистяково и Приречье Братского района, 847 жителей 11 поселений в Усольском и Черемховском районах, а также 1 тыс. 360 жителей деревень Тихое Плёсо и Грузновка, сел Усть-Илга, Средняя Муя и Чичково, деревни Бурундуй в Усть-Удинском и Жигаловском районах.
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