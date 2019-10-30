Двадцать два поселения в Иркутской области остались без света из-за шквалистого ветра

30.10.19 06:20

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 октября. Interfax-Russia.ru - Энергетики проводят работы по восстановлению электроснабжения в 22 поселениях пяти районов Иркутской области, которые ночью во вторник оказались без электроэнергии из-за непогоды, сообщила пресс-служба "Иркутской электросетевой компании".

"Из-за шквалистого ветра, дождя и снега произошли аварийные отключения электроэнергии в поселениях в северной, западной и центральной части региона. В некоторых случаях причиной перебоев с электроснабжением стали упавшие деревья и обрывы проводов", - говорится в сообщении.

По данным энергетиков, остались без света 2 тыс. 386 жителей поселков Луговое, Чистяково и Приречье Братского района, 847 жителей 11 поселений в Усольском и Черемховском районах, а также 1 тыс. 360 жителей деревень Тихое Плёсо и Грузновка, сел Усть-Илга, Средняя Муя и Чичково, деревни Бурундуй в Усть-Удинском и Жигаловском районах.