Приморские депутаты не стали рассматривать законопроект о возращении прямых выборов мэров

30.10.19 06:31

© РИА Новости. Григорий Сысоев

30 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Приморского края поддержали предложение администрации региона о снятии с рассмотрения в краевом парламенте законопроекта о возвращении прямых выборов глав городов и районов региона, принятый в первом чтении в конце 2018 года.

В среду на очередном заседании краевого законодательного собрания это предложение поддержали 36 из 37 присутствовавших депутатов, передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала заседания.

Председатель комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев сообщил депутатам, что снять законопроект предлагается в связи с преобразованием муниципалитетов в муниципальные округа.

"В течение 2020 года в муниципальных образованиях Приморского края буду проведены мероприятия по образованию муниципальных округов путем объединения муниципальных районов. Эти преобразования повлекут формирование значительного количества органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, увеличение числа избирательных кампаний и выделение дополнительных финансовых средств из краевого бюджета на их проведение", - сказал Текиев.

Он сообщил, что профильный комитет, рассмотрев инициативу администрации Приморья, предложил согласиться депутатам с предложением "о снятии с дальнейшего рассмотрения, считать нецелесообразным дальнейшее рассмотрение проекта закона".