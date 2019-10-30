Задолженность населения Приморья перед энергетиками превысила 1,3 млрд рублей

30.10.19 06:36

© РИА Новости. Михаил Мордасов

30 октября. Interfax-Russia.ru - Задолженность населения Приморского края перед энергетиками на начало октября превысила 1,3 млрд рублей.

"Долги вынуждают энергетиков усиливать меры, применяемые к неплательщикам: обращаться в суд и в Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю", - сообщает пресс-служба "Дальэнергосбыта" (филиал ПАО "Дальневосточная энергетическая компания", ДЭК).

По данным ДЭК, с начала текущего года в суд направлено около 27 тыс. исковых заявлений о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию на сумму 150 млн рублей.

В службу судебных приставов для принудительного взыскания передано 16 тыс. исполнительных документов на общую сумму 65 млн рублей, в банковские учреждения - 7 тыс. исполнительных документов на сумму 32 млн рублей, в пенсионный фонд - 3 тыс. исполнительных документов на сумму 11 млн рублей, по месту работы должников - 13 исполнительных документов на сумму 240 тыс. рублей.

В случае если долг не будет погашен добровольно в течение 5 дней с момента возбуждения исполнительного производства, приставы вправе наложить арест на имущество, банковский счет неплательщика, применить другие меры принудительного взыскания, в том числе вынести запрет на регистрационные действия автомобиля / земельного участка / недвижимости, временно ограничить выезд за пределы РФ.

"На сегодняшний день в ходе совместных мероприятий Дальэнергосбыта и Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю в принудительном порядке взыскано с должников более 74 млн рублей за потребленные энергоресурсы", - говорится в сообщении.