Два соединения морской авиации создадут до конца года в Крыму и Калининграде

30.10.19 08:33

© РИА Новости. Виталий Тимкив

30 октября. Interfax-Russia.ru - Две дивизии морской авиации с единой системой управления создаются на западе и юго-западе России, сообщает газета "Известия".

"Минобороны разворачивает в Калининградской области и Крыму две дивизии с высокотехнологичными штабами и пунктами управления. Формирование соединений завершится к концу года. Все боевые самолеты на этих территориях будут интегрированы в единый контур", - пишет издание со ссылкой на свои источники.

В публикации отмечается, что при необходимости у военных появится возможность в короткие сроки нарастить силы и укрепить оборону на данных направлениях, а новая система управления позволит взять под одно командование авиаполки и эскадрильи, переброшенные из других округов.

Опрошенные газетой эксперты объяснили такие действия ответом "на наращивание сил НАТО в стратегически важных регионах у российских границ".

В частности, в Крыму, как утверждают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны, возрождается соединение, которое станет правопреемником 2-й гвардейской морской ракетоносной Севастопольской авиационной дивизии им. Н.А.Токарева. Она была образована 80 лет назад в составе ВВС ЧФ и прекратила свое существование в 1996 году.

"В состав новой дивизии войдет 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк. На его вооружении стоят тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 и многоцелевые истребители поколения "4++" Су-30СМ. Местом базирования выбран аэродром Новофедоровка", - пишет издание.

Также дивизии передадут 318-й смешанный авиаполк, на вооружении которого военно-транспортные самолеты Ан-26, противолодочные самолеты-амфибии Бе-12, корабельные противолодочные вертолеты Ка-27 и транспортно-боевые вертолеты Ка-29.

В Калининградской области, по данным тех же источников газеты, началось формирование 132-й смешанной авиационной дивизии, в которую войдет 4-й гвардейский морской штурмовой авиаполк с фронтовыми бомбардировщиками Су-24 и истребителями Су-30СМ. В нее же включат недавно сформированный 689-й гвардейский истребительный авиаполк, который скоро должен получить модернизированные истребители Су-27СМ и Су-35С.

Также в состав дивизии войдут 396-я отдельная корабельная противолодочная вертолетная эскадрилья, 125-я отдельная вертолетная и 398-я отдельная транспортная. Местом базирования соединения стал город Черняховск.