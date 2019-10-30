Оркестр Мариинки исполнит Мусоргского, Сен-Сана и Берлиоза на фестивале "Зарядье"

30.10.19 08:45

© РИА Новости. Алексей Никольский

30 октября. Interfax-Russia.ru - Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева откроет в среду Первый международный московский фестиваль "Зарядье".

Как сообщает пресс-служба театра, открытие пройдет с участием обладателя Гран-при, I премии и Золотой медали XVI Международного конкурса им. Чайковского Александра Канторова (фортепиано).

В программе прозвучат "Рассвет на Москве-реке" (вступление к опере "Хованщина") Модеста Мусоргского, Концерт для фортепиано с оркестром № 5 Камиля Сен-Санса, "Болеро" Мориса Равеля и "Фантастическая симфония" Гектора Берлиоза. 1 ноября Александр Канторов также выступит с сольным концертом на сцене Малого зала. Пианист исполнит сочинения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Игоря Стравинского, Габриэля Форе.

Продолжат программу концерты Симфонического оркестра и Страдивари-ансамбля Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В дневной программе 2 ноября в исполнении Страдивари-ансамбля Мариинского театра прозвучат Струнный секстет "Воспоминание о Флоренции" Петра Чайковского и Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Дмитрия Шостаковича, солировать в котором будут Мирослав Култышев (фортепиано) и Тимур Мартынов (труба).

Вечером лауреат II премии XVI Международного конкурса им. Чайковского Мао Фудзита представит в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра Концерт для фортепиано с оркестром № 20 Вольфганга Амадея Моцарта, а обладатель I премии III Всероссийского музыкального конкурса (2018) Равиль Ислямов - Концерт для скрипки с оркестром № 5 композитора. Также в программе - Симфония № 5 Людвига ван Бетховена. Мао Фудзита исполнит сочинения Вольфганга Амадея Моцарта и в рамках своего сольного вечера в Малом зале (31 октября).

3 ноября с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Гергиева выступит обладатель I премии и Золотой медали XVI Международного конкурса им. Чайковского по специальности "Скрипка" Сергей Догадин. В программе: "Павана усопшей инфанте" Мориса Равеля, сюита из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского и Концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса.

Оперная программа фестиваля включает три вечера. 31 октября будет представлена первая премьера Мариинского театра в сезоне 2019/20, которая состоялась 24 октября на сцене Концертного зала Мариинского театра - "Пеллеас и Мелизанда" Клода Дебюсси в постановке Анны Матисон. В концертном исполнении прозвучат "Тангейзер" Рихарда Вагнера (1 ноября) и "Иоланта" Петра Чайковского (3 ноября).

4 ноября Первый международный московский фестиваль "Зарядье" завершится двумя концертами Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева при участии Дениса Мацуева. В дневной программе музыканты исполнят "Павану усопшей инфанте" Мориса Равеля, Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Родиона Щедрина и "Картинки с выставки" Модеста Мусоргского, в вечерней - Симфонию № 5 Дмитрия Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Прокофьева.