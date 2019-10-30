Кровлю пятиэтажки сорвало ветром в иркутском Тулуне

30.10.19 08:49

© РИА Новости. Александр Кряжев

30 октября. Interfax-Russia.ru - Кровлю пятиэтажного жилого дома сорвало порывами ветра в ночь на вторник в городе Тулуне Иркутской области, погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Вследствие порывов ветра произошел срыв кровли на пятиэтажном жилом доме на площади 600 кв. м. Повреждено восемь легковых автомобилей. Погибших, травмированных нет", - говорится в сообщении.

По данным администрации Тулуна, опубликованным на сайте муниципалитета, в оставшемся без крыши 24-квартирном кирпичном доме проживают 69 человек. Повреждены также балкон и окно в соседних домах.

Ветер сорвал кровлю на пятиэтажке в 00:05 местного времени (19:05 мск) на улице Островского в Тулуне. В настоящее время спасатели Тулунского пожарно-спасательного гарнизона расчистили завалы и проходы к подъездам, освободили проезд от мусора.

Порывы ветра в Тулунском районе ночью во вторник достигали 20 м/с.