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30.10.19 09:04
МГТС будет использовать свою сеть АТС для зарядки электротранспорта в Москве
К 20 ноября МГТС планирует установить 10 электрозаправок: семь мощностью 50 кВт, способных заряжать автомобиль за 20-30 минут, остальные мощностью 22 кВт, полный цикл которых составляет 4-5 часов.
"МГТС имеет широкую сеть АТС, в которых долгое время располагалось энергоемкое оборудование. После модернизации сети и перехода на технологию GPON объем этого оборудования сократился, и, соответственно, сократился уровень его энергопотребления. Это позволяет компании использовать запас энергомощностей для развития новых направлений бизнеса, в том числе сети электрозаправок", - пояснили в МТС.
На этапе пилота владельцы электромобилей смогут бесплатно заряжать их через установки МГТС.
"После того, как будут отработаны технические аспекты поддержки работы сети заправок, мы примем решение о дальнейшем развитии проекта", - добавили в МТС.
Инвестиции в проект компания не раскрывает.
Абонентская база МГТС в 2018 году превысила 5,5 млн. По итогам 2018 года компания получила выручку в размере 38,7 млрд рублей (сокращение к 2017 году на 0,5%), чистую прибыль в размере 19,6 млрд рублей. МТС владеет 99,1% обыкновенных и 71,5% привилегированных акций МГТС.
Летом мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении с 2021 года отказаться от закупки автобусов на моторном топливе и перейти к закупкам отечественного электрического транспорта. На начало июля в Москве работало около 300 таких машин, в дальнейшем планируется закупать по 300 машин ежегодно, говорил он.
Согласно данным агентства "Автостат", по итогам 9 месяцев 2019 года рынок электромобилей с пробегом в РФ составил почти 2,4 тыс. единиц.
По оценкам МГТС, через 4-5 лет парк электромашин в Москве может составить около 20 тыс. авто, для их зарядки потребуется более 1000 ультрабыстрых установок для зарядки.
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