Орешкин: годовая инфляция в РФ по итогам 2020 г может оказаться ниже 3%

30.10.19 09:11

© РИА Новости. Александр Астафьев

30 октября. Interfax-Russia.ru - Годовая инфляция в России замедлится ниже 3% уже в январе 2020 года и может оказаться ниже этого уровня и по итогам всего 2020 года при сохранении текущей ключевой ставки в 6,5%, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"На этот год я говорил около 3,5% (может составить инфляция - ИФ). Прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год (3,2-3,7% - ИФ) сейчас выглядит адекватно", - озвучил он ожидания на 2019 год.

"По нашим моделям, при сохранении ставки в 6,5% весь следующий год инфляция может оказаться ниже базового прогноза в 3% по итогам 2020 года", - озвучил он ожидания от будущего года и вопрос о пространстве для снижения ключевой ставки.

"Ниже 3% годовая инфляция уже уйдет в январе 2020 года. (Будет ли это нижняя точка - ИФ) будет зависеть от того, на сколько действия ЦБ помогут развернуть динамику кредитования" - добавил министр.